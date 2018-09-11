Московское "Динамо" уступило рижским динамовцам

Рижское "Динамо" дома обыграла одноименный клуб из Москвы (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Матиас Мюттюнен, Мэтью Майоне, Андрис Джериньш и Линус Виделль.

У московского клуба голы в свой актив записали Даниил Тарасов и Илья Никулин. Рижане с семью очками занимают третье место на Западе. У москвичей три очка и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Москва) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Тарасов - 2 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 0:54 - 0:1. Мюттюнен - 2 (Макмиллан, Кларк), 13:09 - 1:1. Майоне - 1 (Дзанетти, Джериньш), 32:43 - 2:1. Джериньш - 1 (Шуленин, Дзиеркалс), 38:49 - 3:1. Никулин - 2 (бол., Афиногенов), 41:39 - 3:2. Виделль - 4 (бол., Редлихс, Дарзиньш), 44:48 - 4:2.

Вратари: Гудлевскис - Еременко (58:54).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 31 (10+14+7) - 26 (7+8+11).

Судьи: Кулев, Раводин.

11 сентября. Рига. "Арена Рига".

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