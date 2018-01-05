В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" уступило "Ладе" – 1:3. В составе тольяттинцев шайбы забросили Игорь Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов. За динамовцев отличился Владимир Брюквин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Динамо" (Москва) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Скороходов – 8 (Белоусов), 14:03 – 1:0. Брюквин – 11 (Никулин, А. Алексеев), 16:09 – 1:1. Аляев – 1 (бол., Зернов, Белоусов), 34:26 – 2:1. Зернов – 15 (п.в., Мастрюков), 59:37 – 3:1.

Вратари: Лазушин – Еременко (56:40 – 57:23, 57:40 – 59:37).

Штраф: 14 – 41.

Броски: 24 (4+8+12) – 30 (15+5+10).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

5 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Турнирная таблица – здесь