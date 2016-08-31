Московское "Динамо" разгромило "Кузню" в первом домашнем матче сезона

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своем льду разгромило новокузнецкий "Металлург" со счетом 5:0. Для бело-голубых эта победа стала 4-й на старте сезона. "Кузня" потерпела третье поражение подряд. В следующем матче команда Сергея Орешкина встретится с "Сибирью". "Металлург" отправится в Ярославль, где сыграет с "Локомотивом".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Металлург" (Новокузнецк) – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Рылов – 1 (Галимов, Федоров), 4:27 – 1:0. Робинсон – 1 (бол., Сопин), 24:48 – 2:0. Терещенко – 1 (Карпов), 26:24 – 3:0. Кокуев – 3 (мен., Рылов), 34:25 – 4:0. Сопин – 2 (бол., Рыбаков, Осипов), 53:18 – 5:0.
Нереализованный буллит: Емец (50:28, Металлург).
Вратари: Лазушин – Бирюков (Кареев, 34:25).
Штраф: 16 – 16.
Броски: 44 (14+10+20) – 14 (2+7+5).
Судьи: Балушка, Цыплаков.
31 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
FreDDy Kruger
Лазушин уже два матча как заслужил "сухарь"...Интересно наблюдать за новой связкой Кокуев - Рыбаков...Лёха Терещенко первый гол...С победой всех на ноль!!!!
23:22
Динамо Москва
При этом стоит обратить внимание, что лидерами по потерянным очкам являются Красная звезда Куньлунь и Динамо Мн, у которых не сыграно ни одного матча. =)))
22:27
andre4
СЭКС ДИНАМО на первом а СКА где ауу?
22:23