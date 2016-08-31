Московское "Динамо" разгромило "Кузню" в первом домашнем матче сезона

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своем льду разгромило новокузнецкий "Металлург" со счетом 5:0. Для бело-голубых эта победа стала 4-й на старте сезона. "Кузня" потерпела третье поражение подряд. В следующем матче команда Сергея Орешкина встретится с "Сибирью". "Металлург" отправится в Ярославль, где сыграет с "Локомотивом".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Металлург" (Новокузнецк) – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Рылов – 1 (Галимов, Федоров), 4:27 – 1:0. Робинсон – 1 (бол., Сопин), 24:48 – 2:0. Терещенко – 1 (Карпов), 26:24 – 3:0. Кокуев – 3 (мен., Рылов), 34:25 – 4:0. Сопин – 2 (бол., Рыбаков, Осипов), 53:18 – 5:0.

Нереализованный буллит: Емец (50:28, Металлург).

Вратари: Лазушин – Бирюков (Кареев, 34:25).

Штраф: 16 – 16.

Броски: 44 (14+10+20) – 14 (2+7+5).

Судьи: Балушка, Цыплаков.

31 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".