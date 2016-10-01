19:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" проиграло "Северстали"

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"Северсталь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесла поражение московскому "Динамо" – 2:1. У хозяев голами отметились Адам Мазур и Евгений Монс. У бело-голубых единственная шайба на счету Максима Карпова.

Для столичной команды это поражение стало третьим в последних пяти встречах. "Динамо" занимает шестую позицию в таблице Восточной конференции. "Северсталь", одержав пятую победу подряд, идет десятой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Мазур - 2 (Трубачев, Сизов), 32:32 - 1:0. Карпов - 5 (мен., Лазушин, Рылов), 44:10 - 1:1. Монс - 4 (бол., Чернов, Кагарлицкий), 44:36 - 2:1.

Вратари: Коварж - Лазушин (58:37).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 20 (8+6+6) - 25 (5+13+7).

Судьи: Беляев, Гебеи.

1 октября. Череповец. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MAKKOR

А Орешкин еще хорошо сидит на стуле ????

19:30

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