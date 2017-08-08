11:16 | Хоккей — КХЛ

Московское "Динамо" продолжит играть на арене "ВТБ Ледовый дворец"


Московское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило, что команда продолжит выступать на арене "ВТБ Ледовый дворец". Отметим, что в сезоне-2017/18 площадка будет домашней для другого столичного клуба – "Спартака".

На старте руглярного чемпионата бело-голубые проведут серию домашних матчей. Соперниками динамовцев станут "Витязь", ЦСКА, "Слован" и "Йокерит". Встречи состоятся 23, 25, 27 и 29 августа.

Вместимость арены "ВТБ Ледовый дворец" составляет 12 тысяч зрителей.

Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/2674-moskovskoe___dinamo___prodoljit_vyistuplenie_na__arene___vtb_ledovyiy_dvorets__

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