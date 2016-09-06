Московское "Динамо" потерпело второе поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" в серии буллитов обыграла московское "Динамо" со счетом 2:1. Победный бросок исполнил нападающий тольяттинского клуба Георгий Белоусов. Для бело-голубых это поражение стало вторым подряд после 5-матчевой победной серии на старте сезона.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) – "Динамо" (Москва) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Комаров – 2 (бол., Шенфельд), 11:43 – 1:0. Карсумс – 1 (бол., Хиетанен, Еременко), 38:55 – 1:1.
Победный буллит: Белоусов.
Вратари: Ежов – Еременко.
Штраф: 8 – 8.
Броски: 22 (11+6+3+2) – 28 (5+10+13+0).
Судьи: Кадыров, Комаров.
6 сентября. Тольятти. ЛК "Лада-Арена".