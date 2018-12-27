Московское "Динамо" подписало контракт с Чайковски

Как ранее сообщал "СЭ", словацкий защитник Михал Чайковски стал игроком московского "Динамо".

Бело-голубые выкупили права на игрока у "Автомобилиста", где он выступал в сезонах-2016/17 и 2017/18. С Чайковски заключен двусторонний контракт до 30 июня 2020 года.

Помимо "Автомобилиста", защитник выступал в системе "Каролины". В текущем сезоне он провел 23 матча за фарм-клуб "Шарлотт Чекерс", в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности "+7"