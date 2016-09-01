15:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" поднимет памятный капитанский стяг

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В рамках празднования 70-летнего юбилея московского "Динамо" руководство приняло решение увековечить имена прославленных капитанов, информирует официальный сайт клуба. 4 сентября 2016 года перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" на арене "ВТБ Ледовый дворец" состоится торжественное поднятие стяга с именами динамовцев, под капитанством которых на протяжении всей своей истории клуб становился чемпионом страны.

На церемонии открытия выступит недавно закончивший игровую карьеру капитан Юрий Бабенко. С этого дня стяг с именами 10 выдающихся хоккеистов будет украшать домашнюю арену "Динамо".

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/119327-_dinamo__podnimet_pamyatnyiy_kapitanskiy_styag

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