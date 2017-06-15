Московское "Динамо" подало заявку для участия в следующем сезоне чемпионата КХЛ

Московское "Динамо" подало заявку для участия в КХЛ сезона-2017/18, сообщает официальный сайт спортивного общества. В заявлении говорится, что клуб предоставил финансовые и иные гарантии для участия в чемпионате в соответствии с регламентом КХЛ. Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего спонсора хоккейного клуба – Банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров.

– Общество "Динамо" создает все необходимые условия для жизнедеятельности клуба, – отметил главный тренер команды Владимир Воробьев. – В свою очередь могу сказать, что хоккеисты и весь тренерский штаб будут планомерно работать и готовиться к началу сезона. Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды хорошо подготовиться к сезону и радовать наших болельщиков. Оснований для беспокойства о судьбе хоккейного клуба "Динамо" (Москва) нет.