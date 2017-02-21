Московское "Динамо" победило "Торпедо" и повело в серии

Московское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина во втором овертайме обыграло "Торпедо" со счетом 1:0. Шайбу забросил Максим Карпов.
Вторая игра состоится послезавтра также на "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
КХЛ
Кубок Гагарина
1/8 финала
Первый матч
"Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:0 2ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0)
Гол: Карпов - 1 (Кашпар), 92:20 - 1:0.
Вратари: Еременко - Бирюков.
Штраф: 12 - 14.
Броски: 49 (5+13+10+21) - 33 (9+9+8+7).
Судьи: Ержабек, Раводин.
21 февраля. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
Счет в серии: 1-0.
Есть мнение...
Нууууууууууууууууууууууууууууууу ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии тягомотина((( А где же овертаймы 3 на 3???
23:46 21 февраля