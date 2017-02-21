Московское "Динамо" победило "Торпедо" и повело в серии

Московское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина во втором овертайме обыграло "Торпедо" со счетом 1:0. Шайбу забросил Максим Карпов.

Вторая игра состоится послезавтра также на "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/8 финала

Первый матч

"Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:0 2ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0)

Гол: Карпов - 1 (Кашпар), 92:20 - 1:0.

Вратари: Еременко - Бирюков.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 49 (5+13+10+21) - 33 (9+9+8+7).

Судьи: Ержабек, Раводин.

21 февраля. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Счет в серии: 1-0.