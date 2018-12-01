Московское "Динамо" победило "Торпедо" благодаря дублю Алексеева

Московское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем в составе бело-голубых отметился нападающий Андрей Алексеев, три результативных передачи на счету форварда Вадима Шипачева.

"Динамо" с 33 очками занимает седьмое место на Западе. "Торпедо" с 40 баллами располагается на седьмой строчке на Востоке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Смолин - 2 (Веряев), 9:42 - 1:0. Ефремов - 1 (Шипачев, Мозер), 25:26 - 1:1. Жафяров - 9 (Сергиенко, Паршин), 37:07 - 2:1. А. Алексеев - 4 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 49:33 - 2:2. А. Алексеев - 5 (бол., Никулин, Шипачев), 51:26 - 2:3.

Вратари: Галимов (58:45) - Бочаров.

Штраф: 35 - 10.

Броски: 23 (6+9+8) - 33 (9+11+13).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

1 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Все о КХЛ - здесь