Московское "Динамо" победило "Слован"

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Слован" со счетом 4:2. Нападающий бело-голубых Мартиньш Карсумс сделал две голевые передачи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Слован" (Братислава) - 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Тарасов - 2 (бол., Карсумс, Бойд), 22:59 - 1:0. Микуш - 1 (Штепанек, Смоленяк), 30:32 - 1:1. Марковин - 1 (Ефремов, Сидляров), 34:24 - 2:1. Комаров - 2 (мен.), 39:07 - 3:1. Никулин - 1 (бол., Карсумс), 57:09 - 4:1. Ржепик - 1 (бол., Баркер, Смоленяк), 59:01 - 4:2.

Вратари: Еременко - Штепанек.

Штраф: 6 - 36.

Броски: 39 (12+13+14) - 31 (6+12+13).

Судьи: Ибатулин, Кислов.

27 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".