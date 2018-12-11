Московское "Динамо" победило "Северсталь"

Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились нападающие Евгений Мозер, Патрик Закриссон и Вадим Шипачев. У череповецкой команды отличился форвард Евгений Бодров.

"Динамо" набрало 39 очков и поднялось на 6-е место на Западе. "Северсталь" с 24 баллами располагается на 10-й строчке.

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"ХК Динамо" (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Мозер - 4 (Кулемин), 20:38 - 1:0. Закриссон - 3 (бол., Койвисто, Игумнов), 32:20 - 2:0. Бодров - 2 (Корнеев, Купцов), 38:09 - 2:1. Шипачев - 11 (п.в., Кагарлицкий, Макаров), 59:28 - 3:1.

Вратари: Еременко - Фурх (58:01 - 58:05, 58:36 - 59:28).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 29 (6+15+8) - 30 (12+9+9).

Судьи: Букин, Васильев.

11 декабря. Москва. Арена "Мегаспорт". 3411 зрителей.

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