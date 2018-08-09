Московское "Динамо" победило одноклубников из Минска

Московское "Динамо" на Кубке губернатора Нижегородской области победило одноименный клуб из Минска со счетом 4:2. Победной оказалась шайба Андрея Прибыльского.
Кубок губернатора Нижегородской области
"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск) - 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Голы: Никулин - 1 (бол.), 20:42 - 1:0. Игумнов - 2 (Никулин), 27:30 - 2:0. Прибыльский - 1 (бол., Афиногенов), 33:30 - 3:0. Беннетт - 1 (бол., Уиркош, Костицын), 34:39 - 3:1. Бойд - 1 (Злобин), 55:58 - 4:1. Костицын - 1 (Хауден), 59:34 - 4:2.
Вратари: Еременко - Энрот (58:57 - 59:34).
Судьи: Наумов, Ромасько.
9 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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