Московское "Динамо" победило ЦСКА

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило ЦСКА – 1:0. Единственный гол встречи забил нападающий Алексей Терещенко. Московский клуб одержал седьмую победу в последних восьми встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" М – ЦСКА – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Терещенко - 3 (бол., Карсумс, Хиетанен), 26:28 - 1:0.
Вратари: Еременко - Сорокин (59:52).
Штраф: 18 - 10.
Броски: 20 (4+10+6) - 44 (13+23+8).
Судьи: Бутурлин, Раводин.
18 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
spetrov
Очередной невнятный матч хоккейного ЦСКА. Сколько их было и сколько еще будет.
22:27
aloveku
Динамо стало похоже на то, чемпионское, возят, терпят, прут упрямо. Перевес во всем показателям за ЦСКА, по броскам в створ более чем в 2 раза!!! там 20 на 44 было вроде, упасть не встать... А Динамо вытаскивает на 1-0... Похоже команды к плей-офф подходят с выдрессированным планом, вон АкБарс тоже вырисовывается что-то знакомое. Игроки вроде и там и там другие, а команды снова на своей колее встали... Ну интересно будет в плейофф.
22:09
diskmen
ЦСКА опять подвела дисциплина.ДА и вратарь Динамо стоял классно.К тому-же играя по счёту Динамо ушла в оборону, а ЦСКА ну просто не смогла что-то создать.Армейцам не растраиваться для меня вы вcегда будете лучшими.
22:03
andrey62
Узнаю почерк Знарка,никакая команда выигрывает вопреки...С ЦСКА это прокатило, а вот СКА разорвет в клочья!
21:55
bond1951
квартал не сдавай даже днищю противно
21:51