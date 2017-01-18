21:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" победило ЦСКА

0
0
0
5

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило ЦСКА – 1:0. Единственный гол встречи забил нападающий Алексей Терещенко. Московский клуб одержал седьмую победу в последних восьми встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" М – ЦСКА – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Терещенко - 3 (бол., Карсумс, Хиетанен), 26:28 - 1:0.

Вратари: Еременко - Сорокин (59:52).

Штраф: 18 - 10.

Броски: 20 (4+10+6) - 44 (13+23+8).

Судьи: Бутурлин, Раводин.

18 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Очередной невнятный матч хоккейного ЦСКА. Сколько их было и сколько еще будет.

22:27

aloveku

Динамо стало похоже на то, чемпионское, возят, терпят, прут упрямо. Перевес во всем показателям за ЦСКА, по броскам в створ более чем в 2 раза!!! там 20 на 44 было вроде, упасть не встать... А Динамо вытаскивает на 1-0... Похоже команды к плей-офф подходят с выдрессированным планом, вон АкБарс тоже вырисовывается что-то знакомое. Игроки вроде и там и там другие, а команды снова на своей колее встали... Ну интересно будет в плейофф.

22:09

diskmen

ЦСКА опять подвела дисциплина.ДА и вратарь Динамо стоял классно.К тому-же играя по счёту Динамо ушла в оборону, а ЦСКА ну просто не смогла что-то создать.Армейцам не растраиваться для меня вы вcегда будете лучшими.

22:03

andrey62

Узнаю почерк Знарка,никакая команда выигрывает вопреки...С ЦСКА это прокатило, а вот СКА разорвет в клочья!

21:55

bond1951

квартал не сдавай даже днищю противно

21:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ