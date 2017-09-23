Московское "Динамо" победило "Барыс" в гостях

Московское "Динамо" обыграло "Барыс" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Столичный клуб одержал вторую победу подряд.
В составе победителей по шайбе забросили Андрей Алексеев, Мартиньш Карсумс, Никита Комаров, Дастин Бойд и Даниил Тарасов. У казахстанского клуба дубль на счету Найджела Доуса, одну шайбу забросил Константин Пушкарев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) – "Динамо" (Москва) – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Голы: Комаров – 5 (Казионов, А. Алексеев), 4:10 – 0:1. Пушкарев – 4 (Вей, Маклюков), 24:46 – 1:1. Карсумс – 1 (Тарасов, Терещенко), 30:20 – 1:2. Доус – 13 (бол., Карлссон), 34:22 – 2:2. Бойд – 3 (бол., Кутейкин, Подшендялов), 35:47 – 2:3. Доус – 14, 47:15 – 3:3. А. Алексеев – 5 (Никулин, Игумнов), 55:23 – 3:4. Тарасов – 7 (п.в., Артюхин), 59:04 – 3:5.
Вратари: Карлссон (58:47 – 59:04) – Бочаров.
Штраф: 16 – 58.
Броски: 28 (5+13+10) – 33 (16+8+9).
Судьи: Цыплаков, Щенев.
23 сентября. Астана. "Барыс-Арена".
- КХЛ
- Барыс
- Динамо Москва (хоккей)
- Мартиньш Карсумс
- Константин Пушкарев
- Найджел Доус
- Даниил Тарасов
- Никита Комаров
- Дастин Бойд
- Андрей Алексеев (ХК Динамо)
FreDDy Kruger
Серьёзная рубка была...Игра уровня ПО...С побеДой всех!!!
16:43