Московское "Динамо" по буллитам проиграло "Авангарду"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступило "Авангарду". Победный буллит на счету форварда Ильи Зубова. Для бело-голубых это первое поражение в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Авангард" (Омск) – 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Паршин – 2 (Кулик), 12:33 – 0:1. Терещенко – 2 (бол., Никулин, Вишневский), 29:53 – 1:1. Хиетанен – 2 (бол., Робинсон, Сопин), 39:56 – 2:1. Пережогин – 4 (Пестушко), 47:52 – 2:2.

Победный буллит: Зубов.

Вратари: Еременко – Фурх.

Штраф: 4 – 12.

Броски: 28 (8+6+9+5) – 30 (12+10+6+2).

Судьи: Гашилов, Ержабек.

4 сентября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".