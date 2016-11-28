Московское "Динамо" по буллитам победило ЦСКА

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Динамо" М - 2:3 Б. Красно-синие проиграли бело-голубым в дерби. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам проиграл московскому "Динамо". Победный буллит исполнил Алексей Цветков.

Команды обменялись шайбами во втором и третьем периодах: сначала на шайбу Максима Мамина бело-голубые ответили точным броском Мэта Робинсона. В середине третьей 20-минутки Артем Подшендялов вывел гостей вперед, но красно-синие сравняли счет за 5 секунд до окончания основного времени матча – отличился Валерий Ничушкин.

Благодаря этой победе "Динамо" вернулось в зону плей-офф, поднявшись на восьмое место на "Западе".

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Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Динамо" (Москва) – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мамин - 5 (бол., Кошелев, Науменков), 28:47 - 1:0. Робинсон - 4 (бол., Кутейкин), 32:39 - 1:1. Подшендялов - 3 (Хиетанен, Кокарев), 52:08 - 1:2. Ничушкин - 7 (Киселевич, Ожиганов), 59:55 - 2:2.

Победный буллит: Цветков.

Вратари: Сорокин (59:21 - 59:55) - Еременко.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 44 (14+17+8+5) - 27 (8+5+12+2).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

28 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Трансляция матча ЦСКА – "Динамо" М