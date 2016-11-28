Московское "Динамо" по буллитам победило ЦСКА

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам проиграл московскому "Динамо". Победный буллит исполнил Алексей Цветков.
Команды обменялись шайбами во втором и третьем периодах: сначала на шайбу Максима Мамина бело-голубые ответили точным броском Мэта Робинсона. В середине третьей 20-минутки Артем Подшендялов вывел гостей вперед, но красно-синие сравняли счет за 5 секунд до окончания основного времени матча – отличился Валерий Ничушкин.
Благодаря этой победе "Динамо" вернулось в зону плей-офф, поднявшись на восьмое место на "Западе".
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Динамо" (Москва) – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мамин - 5 (бол., Кошелев, Науменков), 28:47 - 1:0. Робинсон - 4 (бол., Кутейкин), 32:39 - 1:1. Подшендялов - 3 (Хиетанен, Кокарев), 52:08 - 1:2. Ничушкин - 7 (Киселевич, Ожиганов), 59:55 - 2:2.
Победный буллит: Цветков.
Вратари: Сорокин (59:21 - 59:55) - Еременко.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 44 (14+17+8+5) - 27 (8+5+12+2).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
28 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
ak-09
Такой хоккей смотреть невозможно.Ни остановить шайбу,ни обыграть,ни в створ попасть.За что они деньги получают?
22:46
diskmen
Парадокс: ЦСКА играл лучше, спас безнадёжный матч,но в итоге проиграл.Буллиты в который раз армейцы бьют беззубо.
22:39
Ралпачан Фляйшманъ
в общем то, очень хотели проиграть, и Скотта не выставили, и в основное чудом отскочили. но в результате воля превозмогла рассудок и здравый смысл, желаемое достигнуто и все довольны - динамики в 8-ке, а Федя продолжает созидать в духе своей философии, что де смысл хоккея в том, что надо трудиться и пахать, пахать и трудиться. пока другие выигрывают кубки.
22:24