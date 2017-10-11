Московское "Динамо" по буллитам переиграло "Ак Барс"

Московское "Динамо" переиграло по буллитам "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победный буллит забросил Михаил Варнаков.
Отметим, что динамовцы прервали серию из четырех поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Варнаков - 1 (бол., Хиетанен, Салминен), 19:37 - 1:0. Токранов - 4 (бол., Ткачев), 22:18 - 1:1. Варнаков - 2 (Рылов, Кутейкин), 28:29 - 2:1. Марков - 3 (бол., Секач, Яруллин), 36:52 - 2:2.
Победный буллит: Варнаков.
Вратари: Еременко - Гарипов.
Штраф: 18 - 37.
Броски: 24 (3+8+9+4) - 38 (7+18+9+4).
Судьи: Кулаков, Оленин.
11 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
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