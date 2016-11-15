Московское "Динамо" по буллитам одолело "Витязь"

"Витязь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам проиграл московскому "Динамо". Победный буллит исполнил нападающий Александр Рыбаков. В составе хозяев по 3 (1+2) очка набрали форварды Александр Никулин и Максим Афиногенов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Динамо" (Москва) – 3:4 Б (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Рыбаков – 3 (Хиетанен, Брюквин), 2:21 – 0:1. Афиногенов – 9 (Никулин), 15:08 – 1:1. Макеев – 11 (бол., Никулин, Афиногенов), 18:55 – 2:1. Никулин – 1 (Афиногенов), 19:51 – 3:1. Кутейкин – 4 (мен., Кокарев, Горовиков), 42:04 – 3:2. Никулин – 1 (бол., Дугин, Хиетанен), 47:34 – 3:3.

Победный буллит: Рыбаков.

Вратари: Сятери – Заливин.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 36 (18+6+10+2) – 42 (8+20+12+3).

Судьи: Ансонс, Кулаков.

15 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".