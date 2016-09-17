Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак"

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграло "Спартак" - 3:2. Победный бросок исполнил Клим Костин. Отметим, что бело-голубые смогли отыграться со счета 0:2, забросив вторую шайбу за несколько секунд до конца третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гилрой - 1 (бол., Бондарев), 8:23 - 1:0. Бобров - 3 (Васильев, Гилрой), 11:56 - 2:0. Карпов - 4 (Никулин, Рыбаков), 19:58 - 2:1. Кокуев - 4 (Галимов, Робинсон), 59:53 - 2:2.

Победный буллит: Костин.

Вратари: Свенссон - Еременко (58:08 - 59:08, 59:14 - 59:53).

Штраф: 8 - 24.

Броски: 27 (15+8+4+0) - 26 (8+10+6+2).

Судьи: Гебеи, Кулаков.

17 сентября. Москва. МСА "Лужники".