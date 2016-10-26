22:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" по буллитам обыграло рижское

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Московское "Динамо" в серии буллитов обыграло рижское в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1. Рижане потерпели седьмое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Динамо" (Рига) – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: К. Редлихс – 1 (бол., Шагг, Маллен), 17:14 – 0:1. Цветков – 4 (Карсумс, Кашпар), 34:09 – 1:1.

Победный буллит: Кашпар.

Вратари: Еременко (Лазушин, 49:25) – Седлачек.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 34 (7+13+13+1) – 20 (8+5+5+2).

Судьи: Гусев, Конц.

26 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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