Московское "Динамо" по буллитам обыграло рижское

Московское "Динамо" в серии буллитов обыграло рижское в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1. Рижане потерпели седьмое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Динамо" (Рига) – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: К. Редлихс – 1 (бол., Шагг, Маллен), 17:14 – 0:1. Цветков – 4 (Карсумс, Кашпар), 34:09 – 1:1.
Победный буллит: Кашпар.
Вратари: Еременко (Лазушин, 49:25) – Седлачек.
Штраф: 6 – 6.
Броски: 34 (7+13+13+1) – 20 (8+5+5+2).
Судьи: Гусев, Конц.
26 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".