Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Куньлунь"

"Куньлунь" на своей площадке проиграл московскому "Динамо". Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 1:2. Победный бросок реализовал Михаил Варнаков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Динамо" (Москва) - 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хиетанен - 2 (бол., Варнаков), 7:34 - 0:1. Кейн - 9 (Йип, Блэкер), 49:49 - 1:1.

Победный буллит: Варнаков.

Вратари: Хелльберг (Скрынник, 65:00) - Еременко.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 45 (10+13+17+5) - 28 (8+5+9+6).

Судьи: Раводин, Соин.

14 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.