Московское "Динамо" переиграло в гостях "Ак Барс", дублем отметился Брюквин

Команда Владимира Крикунова одолела в Казани "Ак Барс" со счетом 3:2, благодаря двум шайбам Владимира Брюквина.

Помимо него, голом в составе динамовцев также отметился Вадим Шипачев. У казанцев забили Артем Лукоянов и Станислав Галиев.

Эта победа позволила бело-голубым набрать 56 очков в 49 матчах. "Динамо" находится на пятом месте в Западной конференции.

Все о КХЛ - здесь

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Брюквин - 9 (Макаров), 1:29 - 0:1. Шипачев - 16 (Индрашис, Волков), 7:55 - 0:2. Брюквин - 10 (бол., Шипачев, Индрашис), 27:03 - 0:3. Лукоянов - 12 (Основин, Зарипов), 43:54 - 1:3. Галиев - 7, 57:07 - 2:3.

Вратари: Подъяпольский (43:13 - 43:54, 59:40) - Еременко.

Штраф: 20 - 2.

Броски: 31 (9+14+8) - 21 (12+7+2).

Судьи: Гофман, Рогачев.

11 января. Казань. "Татнефть-Арена".