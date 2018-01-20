Московское "Динамо" переиграло "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" одержало победу над "Адмиралом" – 4:0. В составе бело-голубых шайбы забросили Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Брюквин и Дмитрий Марковин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Адмирал" (Владивосток) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Хиетанен – 7 (Тарасов, Петунин), 19:35 – 1:0. Рылов – 3 (Марковин, Ефремов), 23:24 – 2:0. Брюквин – 13 (бол., Игнатушкин), 25:29 – 3:0. Марковин – 3 (Корягин, Ефремов), 47:57 – 4:0.

Вратари: Еременко – Серебряков (Бобков, 25:29).

Штраф: 10 – 14.

Броски: 26 (9+12+5) – 20 (10+6+4).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

20 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь