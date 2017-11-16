Московское "Динамо" переиграло "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на выезде одолело "Адмирал" со счетом 5:4. В составе москвичей дубль оформил Даниил Тарасов, а также по разу забили Дмитрий Сидляров, Александр Петунин и Игорь Игнатушкин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Москва) - 4:5 (0:3, 2:1, 2:1)
Голы: Сидляров - 1 (Игнатушкин, Петунин), 5:17 - 0:1. Петунин - 1 (Сидляров, Игнатушкин), 14:29 - 0:2. Игнатушкин - 1 (Корягин, Петунин), 16:59 - 0:3. Саюстов - 9 (бол., Александров, Саболич), 27:34 - 1:3. Саюстов - 10 (бол., Блум), 30:28 - 2:3. Тарасов - 8 (бол., Варнаков, Никулин), 34:36 - 2:4. Тарасов - 9, 44:15 - 2:5. Александров - 9 (бол., Блум, Саболич), 57:28 - 3:5. Ткачев - 10 (бол., Александров), 58:08 - 4:5.
Вратари: Бобков (Налимов, 16:55, 55:03 - 57:28, 57:41 - 58:08, 58:39) - Еременко.
Штраф: 2 - 24.
Броски: 30 (6+13+11) - 31 (17+12+2).
Судьи: Белов, Фатеев.
16 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".