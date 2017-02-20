14:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" перед Кубком Гагарина: "Шутки и бритвы в сторону!"

0
0
0
0

Московское "Динамо" опубликовало видеоролик в преддверии старта Кубка Гагарина. Соперником бело-голубых по первому раунду плей-офф КХЛ станет нижегородское "Торпедо".

"Время плей-офф! Шутки и бритвы в сторону! Нас ждет настоящая битва, и мы к ней готовы", - говорится в сообщении в "Твиттере" "Динамо".

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ