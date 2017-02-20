Московское "Динамо" перед Кубком Гагарина: "Шутки и бритвы в сторону!"

Московское "Динамо" опубликовало видеоролик в преддверии старта Кубка Гагарина. Соперником бело-голубых по первому раунду плей-офф КХЛ станет нижегородское "Торпедо".

"Время плей-офф! Шутки и бритвы в сторону! Нас ждет настоящая битва, и мы к ней готовы", - говорится в сообщении в "Твиттере" "Динамо".