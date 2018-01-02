Московское "Динамо" отправилось на первый выезд в 2018 году

Московское "Динамо" отправилось на первый выезд в этом году, информирует официальный сайт клуба. Ближайший матч состоится уже завтра в Челябинске, где бело-голубые сыграют с "Трактором". Затем команда сыграет с "Ладой" и "Локомотивом". На выезд отправились 27 игроков.

Состав "Динамо":

вратари - Александр Еременко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;

защитники - Илья Никулин, Артем Волков, Андрей Кутейкин, Яков Рылов, Юусо Хиетанен, Глеб Корягин, Максим Соловьев, Сергей Алексеев;

нападающие – Михаил Варнаков, Даниил Тарасов, Владимир Брюквин, Михаил Анисин, Дмитрий Казионов, Алексей Сопин, Евгений Артюхин, Андрей Алексеев, Игорь Игнатушкин, Дмитрий Марковин, Александр Петунин, Мартиньш Карсумс, Никита Комаров, Иван Игумнов, Владислав Ефремов, Дмитрий Сидляров.