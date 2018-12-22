Московское "Динамо" одержало выездную победу над "Амуром"

Московское "Динамо" переиграло в гостях "Амур" со счетом 2:0.

Гол и результативную передачу на свой счет записал форвард бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий. Ближе к концу второго периода он с практически нулевого угла пробил голкипера "тигров" Марека Лангхамера, а в конце матча он ассистировал Даниилу Тарасову, который забросил шайбу в пустые ворота хозяева.

Благодаря этой победе, "Динамо" набрало 45 очков в 42 встречах. Команда Владимира Крикунова находится на шестом месте в Западной конференции.

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"Амур" (Хабаровск) - "ХК Динамо" (Москва) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кагарлицкий - 15 (бол., Шипачев), 34:43 - 0:1. Тарасов - 8 (п.в., Кагарлицкий), 59:57 - 0:2.

Вратари: Лангхамер (59:19 - 59:57) - Бочаров.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (10+9+7) - 29 (3+17+9).

Судьи: Беляев, Гашилов.

22 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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