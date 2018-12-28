Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Северсталью"

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Северсталь"​ со счетом 5:3. Нападающий бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий оформил дубль.

Бело-голубые одержали шестую победу подряд. Череповецкий клуб потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Динамо" (Москва) – 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Голы: Хохлов - 3 (Михнов), 4:24 - 1:0. Якимов - 2 (бол., Марковин, Хохлов), 16:03 - 2:0. Кагарлицкий - 17 (Шипачев), 20:56 - 2:1. Тарасов - 9 (бол.), 21:43 - 2:2. Кагарлицкий - 18 (бол., Никулин), 34:53 - 2:3. Кодола - 3 (бол., Марковин, Якимов), 50:53 - 3:3. Тарасов - 10 (Кагарлицкий), 58:20 - 3:4. Макаров - 3 (п.в., Брюквин), 59:27 - 3:5.

Вратари: Фурх (58:31 - 59:27) - Бочаров.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 27 (8+10+9) - 28 (5+16+7).

Судьи: Кислов, Кулев.

28 декабря. Череповец. "Ледовый дворец".