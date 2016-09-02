Московское "Динамо" одержало пятую победу в сезоне, переиграв "Сибирь"

Московское "Динамо" переиграло "Сибирь" (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для подопечных Сергея Орешкина эта победа стала пятой в нынешнем сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Голы: Подшендялов - 1 (бол., Цветков, Федоров), 5:56 - 1:0. Рыбаков - 1 (Робинсон), 11:57 - 2:0. Галимов - 1 (Марковин, Горовиков), 18:59 - 3:0. Окулов - 1 (Губин), 35:22 - 3:1. Цветков - 1 (бол., Подшендялов, Федоров), 39:36 - 4:1.

Вратари: Еременко - Красиков.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 36 (12+11+13) - 17 (4+6+7).

Судьи: Белов, Одиньш.

2 сентября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".