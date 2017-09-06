Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд, обыграв "Северсталь"

Московское "Динамо" на выезде обыграло "Северсталь" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для столичной команды эта победа стала пятой подряд. Череповчане, в свою очередь, потерпели пятое поражение в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва) - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Бумагин - 2 (Кагарлицкий, Чернов), 9:07 - 1:0. Казионов - 1 (Хиетанен, Вишневский), 9:32 - 1:1. Брюквин - 3 (А. Алексеев, Кутейкин), 33:43 - 1:2. Тарасов - 6 (Подшендялов, Зайцев), 50:41 - 1:3. А. Алексеев - 2, 55:13 - 1:4. Подшендялов - 1 (п.в., Артюхин, Яковлев), 58:09 - 1:5.

Вратари: Гудачек (57:52 - 58:09) - Еременко.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 42 (13+18+11) - 28 (13+9+6).

Судьи: Белов, Бондарь.

6 сентября. Череповец. Ледовый дворец.