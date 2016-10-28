Московское "Динамо" обыграло "Йокерит"

Московское "Динамо" на своем льду обыграло финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для "Динамо" эта победа стала третьей подряд. Москвичи набрали 44 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Йокерит" с 37 баллами остался восьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хиетанен – 4 (бол., Кашпар, Миронов), 23:45 – 1:0. Галимов – 3 (Цветков, Карсумс), 54:18 – 2:0. Кашпар – 1 (п. в., Цветков), 59:58 – 3:0.

Вратари: Лазушин – Запольски (57:44 – 59:58).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 33 (18+9+6) – 28 (8+8+12).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

28 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".