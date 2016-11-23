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Московское "Динамо" обыграло "Трактор" в овертайме

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Московское "Динамо" на выезде обыграло "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился в овертайме, победную шайбу забросил Егор Дугин

Этот результат позволил бело-голубым выйти на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Москва) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Никулин - 2 (Кокарев), 37:00 - 0:1. Якуценя - 8 (Кольцов), 38:02 - 1:1. Дугин - 2 (Карпов), 61:12 - 1:2.

Вратари: Францоуз - Еременко.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 22 (10+4+8+0) - 33 (8+12+12+1).

Судьи: Наумов, Сергеев.

23 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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