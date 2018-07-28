Московское "Динамо" обыграло "Торпедо"

Московское "Динамо" в товарищеском матче обыграло "Торпедо" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Антон Злобин.
Товарищеский матч
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)
Голы: Миронов - 1 (А. Алексеев), 9:20 - 0:1. Муранов - 1, 15:11 - 0:2. А. Алексеев - 1, 17:12 - 0:3. Галузин - 1 (бол.), 28:05 - 1:3. Кейлоф - 1, 38:14 - 2:3. Орлов - 1, 40:31 - 3:3. Злобин - 1 (бол.), 56:34 - 3:4.
Вратари: Галимов - Кузнецов.
28 июля. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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