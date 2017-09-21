Московское "Динамо" обыграло "Сибирь" в первом матче выездной серии

Московское "Динамо" одержало победу над "Сибирью" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Егор Яковлев, для которого этот точный бросок стал первым в сезоне.

Отметим, что "Динамо" начало выездную серию с победы. Впереди у бело-голубых гостевые матчи против "Барыса" (23 сентября), "Авангарда" (25 сентября) и "Югры" (27 сентября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Динамо" (Москва) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Яковлев - 1 (Артюхин, Игумнов), 52:00 - 0:1. Комаров - 4 (п.в., А. Алексеев), 59:58 - 0:2.

Вратари: Салак (59:43 - 59:58) - Бочаров.

Штраф: 16 - 22.

Броски: 24 (8+5+11) - 29 (9+13+7).

Судьи: Бондарь, Наумов.

21 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".