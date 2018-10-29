Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Патрик Закриссон.
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"Салават Юлаев" (Уфа) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Основин - 2 (Кугрышев, Ткачев), 25:45 - 1:0. Мозер - 2 (Вишневский, Сидляров), 28:15 - 1:1. Хохряков - 3, 32:40 - 2:1. Кулемин - 2 (Кагарлицкий), 33:22 - 2:2. Закриссон - 2, 61:48 - 2:3.
Вратари: Метсола - Еременко.
Штраф: 2 - 2.
Броски: 20 (8+6+6+0) - 44 (11+14+17+2).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
29 октября. Уфа. "Уфа-Арена".
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