Московское "Динамо" обыграло "Нефтехимик"

Московское "Динамо" победило "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил защитник Илья Никулин.

"Динамо" занимает 9-е место на Западе, имея в активе 21 очко. "Нефтехимик" с 24 баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "ХК Динамо" (Москва) - 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Няттинен - 7 (бол., Руохомаа, Сергеев), 2:18 - 1:0. Сергеев - 3 (Полашек, Пуустинен), 5:05 - 2:0. Брюквин - 4 (мен., Вишневский, Бочаров), 16:41 - 2:1. Волков - 1 (бол., Никулин, Индрашис), 31:59 - 2:2. Кагарлицкий - 8 (Шипачев), 41:33 - 2:3. Пуустинен - 12, 45:08 - 3:3. Никулин - 5 (Закриссон), 64:58 - 3:4.

Вратари: Макаров - Бочаров.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (10+8+10+1) - 30 (9+8+9+4).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

31 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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