Московское "Динамо" обыграло "Куньлунь", одержав третью победу подряд

Московское "Динамо" победило "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились нападающие Владимир Брюквин, Даниил Тарасов и Дмитрий Моисеев.

"Динамо" набрало 43 очка и расположилось на 6-й строчке на Западе. "Куньлунь" с 37 баллами занимает девятую строчку на Востоке.

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"Куньлунь" (Пекин) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Голы: Вольски - 9 (Фонтэйн), 10:17 - 1:0. Лунд - 4 (Фонтэйн), 12:23 - 2:0. Брюквин - 7 (Койвисто, Макаров), 29:36 - 2:1. Тарасов - 7 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 30:53 - 2:2. Моисеев - 2 (Кулемин, Мозер), 38:18 - 2:3.

Вратари: Кархунен (59:03 - 59:20, 59:51) - Еременко.

Штраф: 35 - 6.

Броски: 25 (8+6+11) - 37 (14+14+9).

Судьи: Бирин, Гофман.

20 декабря. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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