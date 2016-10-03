Московское "Динамо" обыграло "Динамо" рижское

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на выезде нанесло поражение "Динамо" из Риги – 4:2. Гости забросили три шайбы уже в первом периоде. Победным в итоге оказался гол Мэта Робинсона. Москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Рижане идут на 14-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Динамо" (Москва) – 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: Хиетанен – 3 (бол., Рыбаков), 4:51 – 0:1. Миронов – 1 (Никулин), 10:12 – 0:2. Робинсон – 3 (Карпов), 16:11 – 0:3. Кокуев – 6 (Сопин, Робинсон), 28:44 – 0:4. Шевченко – 1 (Саулиетис), 35:38 – 1:4. Фрейбергс – 1 (бол., Дарзиньш, Галвиньш), 45:43 – 2:4.

Вратари: Седлачек (Калныньш, 20:00) – Еременко.

Штраф: 7 – 11.

Броски: 25 (8+5+12) – 21 (10+10+1).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

3 октября. Рига. Арена Рига.