Московское "Динамо" обыграло "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своем льду обыграло "Автомобилист" со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Ансель Галимов, Артем Подшендялов, Владимир Брюквин и Константин Горовиков. Единственную шайбу гостей забросил нападающий Петр Коукал. Для команды Сергея Орешкина эта победа стала четвертой подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: Галимов – 5 (Цветков, Хиетанен), 14:30 – 1:0. Подшендялов – 4 (Кокарев), 18:59 – 2:0. Брюквин – 2 (Робинсон), 34:38 – 3:0. Горовиков – 2 (бол., Кутейкин), 37:05 – 4:0. Коукал – 8 (бол., Василевский), 56:04 – 4:1.
Вратари: Еременко – Сохатский (Устинский, 37:05).
Штраф: 4 – 6.
Броски: 33 (13+12+8) – 30 (10+11+9).
Судьи: Конц, Одиньш.
4 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".