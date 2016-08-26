Московское "Динамо" обыграло "Амур" в Хабаровске

Московское "Динамо" на выезде одержало победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ. "Амур" проигрывал по ходу матча со счетом 0:3, однако в последней десятиминутке смог отыграть две шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Динамо" (Москва) – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Брюквин – 1 (Галимов, Робинсон), 14:56 – 0:1. Хиетанен – 1 (Соловьев, Брюквин), 32:36 – 0:2. Сопин – 1 (Рыбаков, Кокуев), 48:35 – 0:3. Капустин – 1 (Бывальцев), 53:38 – 1:3. Кондратьев – 1 (Куусела, Зогорна), 59:37 – 2:3.

Вратари: Печурский (Метсола, 33:05, 59:19) – Лазушин.

Штраф: 8 – 35.

Броски: 41 (16+15+10) – 27 (14+7+6).

Судьи: Бондарь, Цыплаков.

26 августа. Хабаровск. "Платинум Арена".