Московское "Динамо" обменяло Яковлева в "Адмирал"

Как и сообщал "СЭ", нападающий Егор Яковлев перешел из московского "Динамо" в "Адмирал". В результате сделки москвичи получили денежную компенсацию, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В начале сентября 21-летний форвард перебрался в столицу из стана моряков. В 23 матчах в текущем сезоне он набрал 2 (1+1) очка и 18 штрафных минут.

Предыдущие два сезона он выступал во владивостокской команде, а также ее фарм-клубах в ВХЛ и МХЛ.