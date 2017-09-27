Московское "Динамо" нанесло "Югре" восьмое поражение кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Югра" - московское "Динамо" завершился победой гостей - 2:3. Отметим, что для "мамонтов" сегодняшнее поражение стало восьмым кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Королев - 4 (Неколенко), 13:26 - 1:0. Никулин - 4 (бол.), 16:49 - 1:1. Брюквин - 4 (мен., Игумнов), 24:15 - 1:2. Брюквин - 5 (Артюхин), 29:04 - 1:3. Варфоломеев - 5 (Пестушко, Макаров), 39:17 - 2:3.
Вратари: Фокин (59:38) - Еременко.
Штраф: 8 - 22.
Броски: 34 (12+11+11) - 26 (8+14+4).
Судьи: Букин, Одиньш.
27 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
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а что с пондусом???
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