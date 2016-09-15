Московское "Динамо" дома уступило "Сочи"

"Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило московское "Динамо" – 2:1. Решающую шайбу за пять минут до конца третьего периода забросил канадский нападающий Эрик О`Делл. Столичный клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Сочи" – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Карсумс – 2 (Дугин, Карпов), 37:44 – 1:0. Костицын – 2 (бол., Горохов, О`Делл), 44:00 – 1:1. О`Делл – 1 (Мамашев), 54:46 – 1:2.

Вратари: Еременко (59:08) – Барулин.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 25 (9+6+10) – 24 (10+5+9).

Судьи: Бутурлин, Гусев.

15 сентября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".