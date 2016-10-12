Московское "Динамо" дома уступило "Словану"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Словану" – 3:5. Клуб из Братиславы одержал третью победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Слован" (Братислава) – 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Голы: Федоров – 3 (Тарасов), 2:26 – 1:0. Дялога – 3 (бол., Чичу, Староста), 16:50 – 1:1. Кундратек – 2 (бол., Чичу), 19:59 – 1:2. Чичу – 4 (Тэйфф), 20:27 – 1:3. Кокуев – 8 (Сопин, Рыбаков), 27:46 – 2:3. Кундратек – 3 (Тэйфф), 31:02 – 2:4. Кузнецов – 3 (Маклюков, Подшендялов), 38:00 – 3:4. Еглич – 2 (Пластино), 45:05 – 3:5.
Вратари: Еременко (Лазушин, 22:12, 59:06) – Браст.
Штраф: 6 – 6.
Броски: 31 (10+11+10) – 25 (11+7+7).
Судьи: Букин, Сергеев.
12 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".