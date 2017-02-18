Московское "Динамо" добыло волевую победу над "Куньлунем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" обыграло на домашнем льду "Куньлунь" со счетом 2:1. Обе команды попали в плей-офф. "Куньлунь" в первом раунде встретится с магнитогорским "Металлургом", а москвичи - с "Динамо" из Минска.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ХК "Динамо" (Москва) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Саллинен – 8 (Мянтюля, Яшин), 28:41 – 0:1. Кокарев – 8 (мен., Горовиков), 39:17 – 1:1. Карсумс – 16 (бол., Никулин, Кашпар), 45:31 – 2:1.

Вратари: Еременко – Кархунен (59:16).

Штраф: 14 – 4.

Броски: 32 (14+11+7) – 29 (7+12+10).

Судьи: Бутурлин, Гофман.

18 февраля. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".