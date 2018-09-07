Московский "Локомотив": "Семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим"

7 сентября 2011 года после взлета из аэропорта "Туношна" потерпел крушение Як-42Д. На борту находился основной состав "Локомотива". Игроки направлялись в Минск, где на следующий день была назначена игра с местным "Динамо".

- Семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим, - говорится в Твиттере московского футбольного клуба "Локомотив".

Семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива".

Помним и любим... pic.twitter.com/ww50T0FHeV – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 сентября 2018 г.

Все матчи КХЛ сегодня начнутся с минуты молчания в память о ярославском "Локомотиве".

Хоккейный "Локомотив". Семь лет трагедии под Ярославлем