15:01 | Хоккей — КХЛ

Московский "Локомотив": "Семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим"

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7 сентября 2011 года после взлета из аэропорта "Туношна" потерпел крушение Як-42Д. На борту находился основной состав "Локомотива". Игроки направлялись в Минск, где на следующий день была назначена игра с местным "Динамо".

- Семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим, - говорится в Твиттере московского футбольного клуба "Локомотив"

Все матчи КХЛ сегодня начнутся с минуты молчания в память о ярославском "Локомотиве".

Хоккейный "Локомотив". Семь лет трагедии под Ярославлем

 

 

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