Форвард "Сочи" Денис Мосалев восстановился от травмы, информирует пресс-служба клуба. Сообщается, что игрок теоретически может выйти на лед в игре против "Торпедо".

Последний раз Мосалев выходил на лед 29 октября в матче с "Локомотивом". В текущем сезоне форвард провел 16 игр и забросил одну шайбу.

Также сообщается, что нападающий Александр Акмальдинов и защитник Кирилл Воробьев вернулись из фарм-клуба "Рязань", а игрок обороны Денис Александров и только восстановившийся после травмы нападающий Вадим Хлопотов отправились в расположение клуба ВХЛ.

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