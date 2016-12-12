23:24 12 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Моррисонн дисквалифицирован на три матча

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матчей "Динамо" Мн"Медвешчак" (6:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Медвешчака" Шона Моррисонна наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча, а также подвергнуть его денежному штрафу.

Кроме того, поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры стал для Моррисонна третьим в нынешнем сезоне, согласно п. 4.3.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него также накладывается обязательная дисквалификация на один матч.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/12/331813.html

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